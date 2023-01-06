أنشيلوتي: بيلينجهام لاعب وسط رائع.. لكن شباب ريال مدريد متميزون أيضًا!

الإيطالي يثق في مستقبل الملكي

تحدث مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن العديد من الملفات عشية مواجهة الملكي لفياريال على ملعب الأخير.

وتحدث أنشيلوتي بالتحديد عن رغبته في ضم جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند قائلًا: "إنه لاعب وسط رائع، هناك العديد من لاعبي الوسط الرائعين سواء في إسبانيا أو خارجها مثل بيليجنهام وإنزو، ولكنني أفضل اللاعبين الخاصين بي خصوصًا أن لدينا العديد من الشباب الرائعين".

وقال أنشيلوتي إنه "لا يعرف ما الذي تعنيه المطالبة بإشراك رودريجو أساسيًا في حين أنه لاعب أساسي في خطته بالفعل" مشيرًا إلى أن "اللاعب الأساسي لا يبدأ كل المباريات عندي، وقد يكون أساسيًا وتكون مهمته أن يأتي من الدكة ليحدث الفارق".

وأكد أنشيلوتي أن مباراة فياريال ستكون صعبة نظرًا لأنهم يمتلكون مدربًا يلعب كرة قدم هجومية حقيقية، في إشارة إلى كيكي سيتيين مدرب الغواصات الصفراء.

وأشار أنشيلوتي إلى تصريحات بيب جوارديولا مؤخرًا بشأنه مثمنًا ما يقدمه بيب الذي وصفه بالمدرب "العظيم الذي له خطط واضحة ويستمر في الفوز بها".