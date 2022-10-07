أنشيلوتي يؤكد إصابة بنزيما ويرفض الحديث عن هالاند

المهاجم الفرنسي غاب عن تدريبات الفريق اليوم

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن إمكانية غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عن مواجهة الفريق غدًا، السبت، أمام خيتافي بالدوري الإسباني.

بنزيما غاب عن معظم مباريات شهر سبتمبر الماضي بسبب الإصابة، قبل العودة للمشاركة أمام أوساسونا وشاختار دونيتسك، ولكنه لم يبدو في حالة بدنية جيدة.

وبعد انتشار العديد من التقارير حول غيابه عن تدريبات الفريق اليوم استعدادًا للقاء خيتافي بسبب إصابة عضلية وعدم تواجد بنزيما بقائمة الفريق للمباراة بشكل رسمي، خرج أنشيلوتي لتوضيح الأمور قبل مواجهة الغد والمباراة الأهم في الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 16 أكتوبر الجاري.

ماذا قال أنشيلوتي عن إصابة بنزيما؟

المدرب الإيطالي قال:"تعرض لإصابة في نفس المكان الذي تسبب في غيابه لفترة قليلة، ولكن لا يوجد أي قلق عليه، من الممكن أن يستريح أمام خيتافي لأننا لا نريد المخاطرة به".

وأضاف:"لقد لعب مباراتين متتاليتين بعد شهر من غيابه، لذلك من المحتمل معاناته من مشكلة صغيرة، لن يتم استبعاده بشكل نهائي، لو كان بخير يمكنه اللعب غدًا".

وبعد تصريحات المدرب المخضرم عن إمكانية مشاركة بنزيما ضد خيتافي، حسم الحساب الرسمي لريال الأمور تمامًا باستبعاد اللاعب من قائمة الفريق المستدعاة للعب ضد خيتافي.

وعن باقي الإصابات:"تيبو كورتوا يتحسن والورم الذي عانى منه بدأ ينخفض، علينا أن نرى إمكانية ذهابه إلى وارسو في دوري الأبطال، لكنه سيكون بأمان للمشاركة في الكلاسيكو".

وتابع:"في هذه المرحلة لدينا إصابة كورتوا ومشكلة أخرى لداني سيبايوس، لكن البقية على ما يرام، من الطبيعي حدوث بعض المشاكل الطفيفة عندما تلعب كل ثلاثة أيام".

تجديد كروس والحديث عن هالاند

وتابع أنشيلوتي حديثه عن ملف التجديد لتوني كروس:"إنه بخير جسديًا وعقليًا، دائمًا لديه ابتسامة على وجهه ولا يغضب أبدًا، التجديد في يده ولو قرر البقاء معنا فالجميع سيكون سعيدًا".

التعاقد مع إرلينج هالاند:"لا أريد التحدث عنه".

مستوى أنطونيو روديجر:"هو يعلم مدى أهميته بالنسبة لنا، أعتقد أنه قلب دفاع من طراز عالمي مثل إيدير ميليتاو ودافيد ألابا وكذلك ناتشو، لدينا 3 مدافعين على مستوى عالمي ويمكننا وضع ناتشو كذلك بهذا المركز، المنافسة قوية جدًا ونحتاج لإراحة بعض العناصر، ربما يحصل ناتشو على راحة أكبر من الجميع لكن ذلك قد يتغير".

الأخطاء الدفاعية:"هذه لحظات تحدث في كرة القدم أحيانًا، عندما تكون لدينا الكرة نشعر في بعض الأوقات بالكسل في الدفاع، ولكن نحن نتمتع بدفاع قوي جدًا وأظهرنا ذلك عندما نكون بكامل تركيزنا".