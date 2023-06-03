أنشيلوتي: بنزيما؟ ريال مدريد سيتغير الموسم المقبل .. البعض عقده انتهى!

تصريحات مثيرة من المدرب الإيطالي

ألمح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، إلى إمكانية رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف النادي الإسباني خلال هذا الصيف.

بنزيما عقده ينتهي مع ريال في 30 يونيو الجاري ولم يتم الإعلان عن تجديد عقده حتى الآن، وهناك حالة من الجدل حول استمراره أو رحيله إلى اتحاد جدة السعودي.

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيك بيلباو الأخيرة بالدوري الإسباني:"بنزيما؟ الفريق سيتغير الموسم القادم، بعض اللاعبين عقودهم انتهت، ولكن الفريق سيتمتع بتنافسية هائلة".

المزيد من التفاصيل بعد قليل