أنشيلوتي: أنا لست غبيًا وتوقفوا عن سوء النية في بنزيما

هل يدعي الفرنسي الإصابة بسبب كأس العالم؟

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن مهاجم الفريق كريم بنزيما لا يدعي الإصابة الفترة الأخيرة من أجل اللحاق ببطولة كأس العالم 2022 بقطر في 20 من شهر نوفمبر الجاري.

بنزيما غاب عن مواجهة ريال الأخيرة ضد جيرونا، وسط شكوك حول رغبة اللاعب في الراحة لتجنب الإجهاد وإمكانية التعرض للإصابة قبل المونديال، لذلك خرج أنشيلوتي للتعليق على الأمر قبل مواجهة سلتيك، غدًا، الأربعاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي للقاء:"بنزيما لم يلعب لأنه ليس على ما يرام وتعرض لإصابة، هو ليس طفلًا وعمره 34 سنة ويعتني بنفسه ويجب أن يكون حذرًا".

وعن غياب اللاعب بسبب كأس العالم قال أنشيلوتي مازحًا:"هذا الاعتقاد يعكس سوء النية، سيكون في قائمة المباراة لو تحسن وتعافى من الإصابة".

صدارة المجموعة في الأبطال:"من المهم احتلال المركز الأول لأن هيبة النادي في هذه المسابقة أكثر أهمية من أي شيء آخر، الأمر لا يتعلق فقط بنقاط المباراة، يجب أن نظهر بصورة جيدة".

وعن تقنية الفيديو:"اختراع جيد وأحيانًا يكون حكم الفيديو المساعد أهم من حكم الساحة، في المباراة الماضية ضد جيرونا جاء لتوضيح الأمور ولكن الخطأ كان واضحًا".

المزيد من التفاصيل عن الواقعة

إمكانية تعرضه للعقوبة:"ما زلت أنام في الليل، لم أظهر أي عدم احترام لأحد، إنه شيء شاهده الجميع، ولو عاقبوني فيجب عليكم التحلي بالصبر".

وأوضح:"ركلة الجزاء مشكلة لكرة القدم وليس للأندية، يجب عليك أن تشرح القاعدة جيدًا، أنا لست غبيًا وقد أوضحوا لنا الموقف، لقد كنت على مقاعد البدلاء في 1200 مباراة ولا توجد مشكلة لو تم إيقافي 4 مباريات، بالنسبة لي لم تكن ركلة جزاء بسبب ما شرحوه لنا، لا أعرف لو قاموا بأي تغييرات في القوانين، ولكن يكفي أن أقول إنها خطأ ولا أحد معصوم من الخطأ".

يذكر أن ريال يحتل المركز الأول بالمجموعة السادسة من الأبطال بـ10 نقاط، يليه لايبزيج 9 نقاط ثم شاختار 6 وسلتيك نقطتين.