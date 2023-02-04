أنشيلوتي: أعرف الأهلي جيدًا لكني لا أتابع كأس العالم للأندية!

حسم موقفه من رحيل كريم بنزيما عن ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن عدم متابعته لبطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا تركيزه على مواجهة ريال مايوركا بالدوري الإسباني.

خصم ريال سيتحدد اليوم، السبت، عندما يلعب الأهلي المصري مع سياتل ساوندرز الأمريكي على ملعب طنجة في المغرب، ولكن أنشيلوتي يصب كامل تركيزه على لقاء ريال مايوركا في الليجا.

وقال المدرب المخضرم عن إمكانية مواجهة الأهلي أو سياتل في المؤتمر الصحفي لمباراة مايوركا:"في الوقت الحالي أنا لا أتابع كأس العالم للأندية كثيرًا، سنركز عليها بعد مباراة مايوركا، ولكني بالطبع أعرف المنافسين المحتملين جيدًا".

وعن مستقبل كريم بنزيما وتجديد عقده:"أريد أن أرى أساطير ريال مدريد يعتزلون في ريال مدريد وبنزيما يعتبر منهم".

فينيسيوس جونيور:"هل أعتبره كمثال لأي لاعب كرة قدم؟ نعم، جميع أحفادي لديهم قميصه، لكل شخص رأيه الخاص وبالنسبة لي هو لاعب عظيم".

قيام النادي بطلب نصيحة منه بخصوص الانتقالات والعروض الممكنة:"ليس صحيحًا أن بعض اللاعبين عرضوا علي القدوم إلى ريال مدريد، هذا لم يحدث".

عودة دافيد ألابا:"لقد تدرب بشكل طبيعي ويمكنه اللعب من دون مشاكل، هناك بعض الاختبارات لكل من إيدير ميليتاو وكريم بنزيما، في الوقت الحالي لا توجد أي مشاكل أو إصابات خطيرة بالنسبة لهما، لذلك سيسافران بشكل طبيعي إلى المغرب للمشاركة في مونديال الأندية".

يذكر أن ريال يلعب غدًا ضد مايوركا وهو في المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن برشلونة، قبل التوجه للمغرب للمشاركة في نصف نهائي مونديال الأندية يوم الأربعاء القادم.