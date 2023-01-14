أنشيلوتي: أحببت ملعب الملك فهد ورونالدو اتخذ القرار الأفضل

المدرب الإيطالي تطرق كذلك إلى عودة بنزيما

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على عدم تفكيره في الحصول على السداسية قبل مواجهة برشلونة بكأس السوبر الإسباني.

المدرب الإيطالي تحدث في المؤتمر الصحفي للمواجهة التي ستقام غدًا، الأحد، على ملعب الملك فهد الدولي، وسط طموحات بالحصول على سداسية تاريخية للفريق المدريدي.

وقال أنشيلوتي عن هذه الإمكانية:"الفكرة ليست في أذهاننا في الوقت الحالي، هدفنا هو القتال في جميع المسابقات وكل المباريات، هذا ما يجب علينا التفكير فيه بدلًا من الانشغال بأشياء معقدة وصعبة للغاية".

وأضاف:"جميع الألقاب مهمة لأنها توفر الأمان والاستمرار في التحفيز، نحن نكافح من أجل الوصول إلى مثل هذه المباريات، لذلك نشعر بحالة هائلة من الحماس تجاه الكلاسيكو".

وعن إمكانية شعور اللاعبين بالتشبع:"نحن نتحدث عن لاعبين بدأوا الفوز في عام 2013 ولم يكن لديهم هذا الشعور أبدًا، نحن في نادٍ متطلب للغاية يريد الفوز بكل شيء".

وتابع:"لقد أحببت حالة الملعب في المباراة الماضية، يمكنك تقديم كرة قدم جيد عليه، ولكني لا أعرف ما إذا كانت القوة هي أفضل طريقة للتغلب على برشلونة، يجب أن نلعب مباراة كاملة ونتغلب على المخاوف الدفاعية التي يمكن أن نعاني منها".

وعن بنزيما:"لقد عاد مرة أخرى للفريق، يمنحنا الكثير من الثقة في مثل هذه المباريات وكذلك ماركو أسينسيو ساعدنا كثيرًا أمام فالنسيا".

الاجتماع بكريستيانو رونالدو من جديد:"يشعر بحالة من الحماس تجاه تجربته الجديدة، المدينة والفريق وكل شيء، أعتقد أنه اتخذ القرار الأفضل".

جدير بالذكر أن ريال وصل إلى نهائي السوبر بالتغلب على فالنسيا بركلات الترجيح في نصف النهائي، بعد التعادل 1/1 في الوقتين الأصلي والإضافي.