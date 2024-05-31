أنشيلوتي: أثق في رودريجو وهذا هو حارس النهائي

أنشيلوتي يعلن عن حارس ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا...

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن حارس الميرينجي أمام بوروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أوضح الفارق بين النهائي الحالي والنهائي الذي خاضه في 2014 مع الفريق الملكي.

ويستعد ريال مدريد، لمواجهة بوروسيا دورتموند، مساء غدٍ السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الفريق في كامل تركيزه لتقديم أفضل ما لدينا في المباراة، يجب أن نتحلى بالثقة قبل أهم لقاء في الموسم، ولكن مع احترام كبير للمنافس الذي استحق التواجد في النهائي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أهم شيء في هذا النوع من المباريات هو وضع أفكار واضحة في ذهن اللاعبين، سيكون لدينا عواطف في اللقاء مثل القلق والخوف، ولكن الخوف جزء مهم للقيام بشكل جيد، لقد أظهرنا هذا الموسم شيئين هامين للغاية، وهما الجودة والتضحية".

وقال المدرب الإيطالي عن رودريجو لاعب الميرينجي: "لدي ثقة كبيرة في اللاعبين ومنهم رودريجو الذي يقدم كل شيء، إنه قطعة مهمة جدًا في الفريق بلا شك".

وعن حارس ريال مدريد، في المباراة النهائية قال أنشيلوتي: "لونين سافر مع الفريق وسيتواجد على مقاعد البدلاء، كورتوا سيلعب اللقاء".

وعند سؤال أنشيلوتي، عن عودة ريال مدريد في المباريات بعد التأخر في النتيجة قال: "من الصعب الإجابة على هذا السؤال، فهذا النادي لديه شيء خاص، ما يحدث معنا ليس صدفة، تاريخنا وشخصيتنا وجودتنا ليس صدفة".

وأوضح المدرب الإيطالي الفارق بين مشاركته في نهائي 2014 ومباراة الغد وقال: "الآن أنا أكبر سنًا، لقد قام هذا الجيل بعمل رائع، ما فعله هؤلاء اللاعبون أمر لا يصدق".