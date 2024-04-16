أنشيلوتي: الطعام يُقلقني أكثر من مانشستر سيتي، ولن أستخدم السحر ضد جوارديولا!

تحدث عن ثقته في تأهل فريقه في ملعب الاتحاد

سخر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، من إمكانية التحضير لمفاجأة مدوية لنظيره الإسباني بيب جوارديولا، قبل مواجهتهما بدوري أبطال أوروبا.

ريال يحل ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي، غدًا، الأربعاء، في إطار إياب دور الثمانية من دوري الأبطال، بعد التعادل 3/3 على ملعب سانتياجو برنابيو في الذهاب.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة:"أنا وجوارديولا نعرف بعضنا البعض جيدًا، يمكن لبيب أن يطمئن، لن أمارس السحر ضده غدًا".

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وعن جماهير فريقه:"أعتقد أننا لا ينبغي أن نطمئن مشجعي ريال مدريد، لقد تنافسنا دائمًا في هذه المسابقة، من المنطقي أن تكون الجماهير الأقل قلقًا والأكثر سعادة".

الخوف من إرلينج هالاند:"لو تحدثنا عن الأفراد فهو من أخطر اللاعبين لديهم، إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم وخطير للغاية".

أسلوب لعبه ضد سيتي:"نحن نخطط لخوض مباراة كاملة، نركض جيدًا ونحرك الكرة ونلعب على التحولات، أداء كامل لا يركز على جانب مُحدد، علينا القتال وعدم التفكير في المباراة الماضية أمامهم"

وعن عدم خسارة سيتي على أرضه لفترة طويلة:"الإحصائيات موجودة لكسرها، الأمر جيد بالنسبة للجماهير، ولكن نحن لا نشعر بالقلق".

مشاركة إدواردو كامافينجا:"نعم سيلعب، هو يؤدي بشكل جيد ويحتاج للتحسن، وبالنسبة لي هي مباراة مثالية للاعبين الشباب".

السهر قبل هذه المباراة بسبب القلق:"لا شيء يبقيني مستيقظًا في الليل، هذا يحدث فقط عندما أتناول الكثير من الطعام في الليل، أعرف لاعبي فريقي جيدًا وأثق بهم".

الدور الجديد الذي تحدث عنه جود بيلينجهام وتسبب في انخفاض معدله التهديفي:"أنا دائمًا أطلب الالتزام من اللاعبين والعمل من أجل الفريق، وهذا ما أطلبه من جميع اللاعبين، حقيقة أننا الفريق الأقل استقبالًا للأهداف في الدوري الإسباني تعكس نتيجة ذلك".

جدير بالذكر أن ريال خرج أمام سيتي في نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل 1/1 في سانتياجو برنابيو، والخسارة 4/0 في الاتحاد، وهو السيناريو الذي يطمح أنشيلوتي في تفاديه بالنسخة الحالية.