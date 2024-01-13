أنشيلوتي: السعودية فاجأتني بتلك الميزة وهذا "الفرنسي" سر نجاحي مع ريال مدريد!

قمة منتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة بنهائي السوبر

أشاد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بالأجواء التي يعيشها فريقه حاليًا أثناء التواجد بالمملكة العربية السعودية لخوض السوبر الإسباني.

ريال تفوق 5/3 على أتلتيكو مدريد بنصف النهائي البطولة، ويستعد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو، غدًا، الأحد، في المباراة النهائية، ليخرج المدرب المخضرم في المؤتمر الصحفي للقاء للحديث عن هذه القمة.

وقال أنشيلوتي عن الأجواء في السعودية:"اللعب هنا أمر جيد، نحن في بلد يوجد فيه العديد من مشجعي ريال مدريد".

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وعن تأثره بزين الدين زيدان:"هو أفضل لاعب رأيته في التدريبات، ما فعله كان مذهلًا، كما أنه ساعدني كثيرًا على النجاح كمدرب عندما عمل كمساعد لي لأنه يعرف النادي وساهم في تكيفي على الثقافة الإسبانية".

الانتقام من برشلونة:"خرجنا بكامل قوتنا الموسم الماضي، لا توجد هناك رغبة للانتقام، نحن نحترمهم كثيرًا، هم أقوياء وهزمونا العام الماضي ولكن التعطش موجود في كل مباراة".

الانتقادات الموجهة لفيرلان ميندي:"عندما يكون جيدًا فهو أفضل ظهير أيسر دفاعي في العالم".

الحارس الأساسي غدًا بين كيبا وأندريه لونين:"لقد اتخذت القرار النهائي ولكني لن أعلنه".

إصابة داني كارباخال:"إنه بخير، كان يحتاج إلى بعض الراحة لأنه لاعب مخضرم ولكنه سيلعب بشكل طبيعي".

وتطرق أنشيلوتي خلال المؤتمر إلى دراسته طريقة لعب برشلونة جيدة والمباراة التي جمعت بين الفريقين بالدوري الإسباني هذا الموسم، طمحًا في دخول نهائي السوبر بأفضل شكل ممكن.