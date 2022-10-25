أنشيلوتي: الخسارة طبيعية في وجود تلك الأخطاء

علي رفعت|
Ancelotti Real MadridGetty Images
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كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد يؤكد أن فريقه كان قريبًا من التعديل ضد لايبزيج.

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن فريقه وقع في العديد من الأخطاء وهذا ما منح لايبزيج الفوز بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي للمباراة، وقال أنشيلوتي: "لم ألحظ وجود أي استرخاء لدى فريقي لكننا لم نكن في حالتنا ولم نركز في عدة مناسبات مثل الكرات الثابتة والهجمات المرتدة الخاصة بهم".

وأضاف: "أتيحت لنا الفرصة وسيطرنا على المباراة قبل أن يحرزوا الهدف الثالث، وكدنا أن نتعادل لكن هذا ما حدث في النهاية وسجلوا هم".

وأردف: "وقعنا في العديد من الأخطاء، لذلك وعندما تقع في كل تلك الأخطاء تكون الهزيمة طبيعية، لقد لعبوا كما يريدون".

جدير بالذكر أن ريال مدريد ضمن التأهل ورغم هزيمة اليوم فلا يزال على رأس مجموعته بعشر نقاط وخلفه لايبزيج بتسعة.

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