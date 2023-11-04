أنشيلوتي: اعتدت على العنصرية وفينيسيوس سيتفوق على بيلينجهام!

تصريحات المدرب الإيطالي قبل المواجهة القادمة بالدوري الإسباني

يؤمن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بأن جود بيلينجهام لاعب وسط الفريق ليس بحاجة إلى التحسن في أي شيء بجوانب كرة القدم.

لاعب الوسط الشاب البالغ من العمر 20 سنة يعيش انطلاقة خيالية مع ريال، بتسجيله 13 هدفًا في 13 مباراة بكل البطولات حتى الآن، وهو الأمر الذي تطرق له أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة رايو فاييكانو غدًا، الأحد بالدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي عن تألق بيلينجهام:"حتى الآن لم يُظهر أي عيوب، ليس عليه أن يتحسن، الشيء المهم هو الاستمرارية، ما نقوم بتقييمه ليس التسجيل فقط ولكن العمل بالكرة وبدونها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن الهتافات العنصرية ضد فينيسيوس جونيور في الكلاسيكو أمام برشلونة:"للأسف أصبحت معتادًا على ذلك، ليس من الضروري أن أقول له أي شيء في هذا الصدد".

نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فلامنجو وبوكا جونيورز:"لا شيء ضد بوكا، ولكن في مدريد نحن نتابع مارسيلو ونتمنى أن يفوز باللقب".

قلة أهداف فينيسيوس جونيور ورودريجو:"سيسجلون المزيد من الأهداف، يمكنهم التفوق على خوسيلو وبيلينجهام، الشيء المهم هو النجاح من دونهما".

إصابة أوريليان تشواميني:"من الممكن أن يكون كامافينجا أحد الخيارات المتاحة لأنه الأقرب له من حيث الخصائص".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بـ28 نقطة بالتساوي مع جيرونا الذي يأتي ثانيًا بفارق الأهداف.