أنسو فاتي يحسم مستقبله في برشلونة ويوجه رسالة إلى مانشستر يونايتد!

فاتي يرفع راية التحدي أمام مانشستر يونايتد!

أكد أنسو فاتي نجم برشلونة أن فريقه لا يخشى مواجهة مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في إياب دور ال16 من الدوري الأوروبي، بعد التعادل على كامب نو في الذهاب بهدفين لمثلهما، كما أكد أنه لن يرحل عن البلوجرانا خلال الفترة القادمة على عكس التقارير التي تربطه بالعديد من الأندية خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

برشلونة أمامه مواجهة صعبة يوم الخميس القادم أمام مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد.

وقال فاتي عن مواجهة مانشستر يونايتد: "نحن بخير ولكن مواجهة يونايتد ستكون صعبة، الفكرة هي أن نتبع كل شيء، نحن نذهب بكل الحماس نحن برشلونة ولسنا خائفين".

أنهي فاتي أي شك حول مستقبله في برشلونة، كما شكر المشجعين على الدعم الذي تلقاه وأكد أن نيته هي البقاء حتى نهاية عقده في 2027، حيث قال: "سأكون هنا لسنوات عديدة أخرى".

وأضاف: "أنا ممتنًا ومحظوظًا للعب لهذا النادي، لقد تعافيت بنسبة 100% وأملك الرغبة في مواجهة كل التحديات مع برشلونة".