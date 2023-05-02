أنسو فاتي ولامين يامال .. سلسة اجتماعات تحدد مصير مستقبل برشلونة!

سلسلة اجتماعات ستحسم مصير مستقبل نجوم برشلونة..

يبدو أن وكيل الأعمال البرتغالي جورج مينديش سيكون لديه كثير من العمل مع نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن يتواجد في عاصمة إقليم كتالونيا لعقد عدة اجتماعات مع موكليه من لاعبي "البلوجرانا".

وحسب محطة "كادينا كوبي" الإذاعية الإسبانية، فإن مينديش يخطط لعقد عدة اجتماعات ذات أهمية حيوية، الأول والأبرز هو اجتماعه مع أنسو فاتي جناح برشلونة.

وحسب التقرير، فإن مينديش سيجلس مع فاتي لمناقشة مختلف القضايا حول مستقبله مع برشلونة، ووضعه في سوق الانتقالات المقبل إذا ما رغب اللاعب في ذلك.

لكن الأقرب في الوقت الحالي هو استمرار أنسو فاتي في برشلونة، ومينديش على دراية بقدرته على وضع اللاعب في عملية جيدة إذا ما اقتضى الأمر.

وبالإضافة إلى أنسو فاتي، فإن مينديش يمثل ثنائي برشلونة أليخاندرو بالدي ولامين يامال، مع وجود ضرورة ملحة في النادي الكتالوني لتجديد عقديهما سريعًا.

ولهذا السبب، سينتهز مينديش الفرصة للقاء جوان لابورتا رئيس برشلونة من أجل إطلاق مفاوضات تجديد الثنائي، خاصة وأن العلاقة بين الوكيل ورئيس "البلوجرانا" أكثر من جيدة حاليًا.