أنسو فاتي كلمة السر.. إشارة جديدة على قرب هانسي فليك من برشلونة

فليك قد يخلف تشافي في تدريب برشلونة...

ألمح هانسي فليك، المدير الفني السابق لنادي بايرن ميونخ، اقترابه من مهمة تدريب برشلونة، في الموسم المقبل خلفًا لتشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للفريق الكتالوني.

وكان تشافي، قد أعلن رحيله عن صفوف الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي مما دفع إدارة برشلونة للبحث عن مدير فني جديد، ويعد فليك من أبرز المرشحين لهذا المنصب.

وتواجد فليك اليوم في مدرجات ملعب كرافين كوتاج الذي استضاف مباراة فولهام وبرايتون في الدوري الإنجليزي، لمتابعة اللقاء انتهى بفوز فولهام بثلاثية نظيفة.

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ويلعب انسو فاتي، في صفوف برايتون على سبيل الإعارة قادمًا من برشلونة، وبحسب التقارير الصحفية فإن فليك يتابع اللاعب الشاب، للاستعانة به في مشروعه القادم مع الفريق الكتالوني، في حال توليه تدريب الفريق الإسباني.

جدير بالذكر أن برشلونة صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني، يستعد لمواجهة نظيره أتلتيك بيلباو مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الليجا.