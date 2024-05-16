أندية الدوري الإنجليزي ترفض طلب وولفرهامبتون.. وتطلب تعديلات على "الفار"

تعديلات مرتقبة ترغب فيها بعض الأندية

تتجه أندية الدوري الإنجليزي إلى عدم الموافقة على مقترح نادي وولفرهامبتون بإلغاء تقنية الفيديو "الفار" لكن من المرجح تعديل بعض الجوانب المتعلقة بتطبيقه.

مبدئيًا، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الأندية ناقشت الأربعاء الأمر ولم تدعم طلب وولفرهامبتون بالشكل الكافي، لكن أول جوانب التحسين المقترحة تتمثل في تسريع التدخلات وعدم تعطيل المباريات بشكل كبير.

كما اتجهت بعض الأندية إلى اقتراح وجود حكام من بين النخبة في أوروبا على رأس غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار".

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كما تريد الأندية التزامات ثابتة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف تعزيز نظام تطبيق تقنية الفيديو وتدخلاته المختلفة.

ويرى كثير من الأندية أن وجود التقنية في المسابقات الأوروبية، يمنع إمكانية إلغائه في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".