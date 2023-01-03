أندية البرازيل ليست الهلال .. جروهي مستمر مع الاتحاد رسميًا "للأبد"

الحارس البرازيلي كان قد دخل الفترة الحرة في عقده مع العميد خلال يناير الجاري

Shahid

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء، استمرار حارسه البرازيلي مارسيلو جروهي في صفوفه، إذ جدد عقده لمدة موسم وحيد، ليستمر حتى نهاية الموسم المقبل 2023-2024.

الحارس البرازيلي كان قد دخل الفترة الحرة في عقده مع العميد خلال يناير الجاري، وكانت هناك تخوفات من قبل الجماهير من تكرار سيناريو رحيل الظهير الأيمن سعود عبد الحميد، الذي رحل في يناير الماضي للهلال بعد دخوله الفترة الحرة، خاصةً وأن الحارس وصلته بالفعل عدة عروض برازيلية.

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وخلال رسالته للجماهير، أوضح جروهي أنه سيستمر في النادي الجداوي للأبد، رغم أنه جدد لموسم واحد فقط، إذ قال: "مرحبًا جمهور نادي الاتحاد، جئت لأخبركم أنني جددت عقدي مع أفضل نادٍ في آسيا، سأبذل كل جهدي أنا ورفاقي من أجل تحقيق أهداف النادي، لأنكم تستحقون ذلك، خالص تحياني وسنبقى معًا للأبد".

صاحب الـ35 عامًا يلعب للاتحاد منذ يناير 2019، وقتما انضم له قادمًا من جريميو البرازيلي.

وخلال الموسم الجاري، شارك جروهي في عشر مباريات في دوري روشن السعودي، لم يستقبل خلالها إلا ثلاثة أهداف فقط، وخرج بشباك نظيفة من سبع مباريات.

Shahid