أندرسون تاليسكا ضحية كريستيانو رونالدو وليس العكس .. الدون يجني على نفسه ومن حوله في النصر!

ردد جمهور النصر كثيرًا: "وجود تاليسكا يؤثر سلبًا على رونالدو"، لكنهم يخطئون في حق البرازيلي ويعفون الدون من واحدة من أكبر سلبياته مؤخرًا..

shahid

هل شاهدت شخصًا يغرق من قبل؟، سأشرح لك الموقف، وقتها يحاول الفرار فيقوم برفع يديه عاليًا محاولًا لفت النظر، لكن ما يحدث أنه بتصرفه هذا يورط نفسه أكثر ويسرع من عملية غرقه بالفعل ونهاية حياته، ما علاقة هذا بحدثنا؟

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النصر تماما يفعل ذلك، موسمه يقوده للغرق ومرور موسم جديد دون أي بطولة، وهو بدلًا من أن ينقذ نفسه ويستغل أنصاف الفرص للفرار من هذا الفخ، يورط نفسه بنفسه أكثر..

العالمي تعادل اليوم الإثنين، أمام الخليج بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، ليمنح منافسه الاتحاد؛ صاحب الصدارة، فرصة التقدم خطوة جديدة نحو اللقب، إذ أن فوزه الليلة أمام أبها، يوسع فارق النقاط بينهما إلى خمس مع بقاء أربع جولات فقط على نهاية الموسم.

لن نتحدث عن الكثير من الأمور الفنية في المباراة، بينما سنضع أيدينا على أكثر ما لفت النظر بها وتحديدًا ما يخص الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

في إحدى لقطات المباراة، وبينما يحتفل لاعبو النصر بإدراك فريقهم التعادل بهدف ألفارو جونزاليس، يتأخر رونالدو وتاليسكا على الاحتفال، وتلتقط الكاميرات الثنائي في حوار جانبي، يوجه خلاله الدون التعليمات لزميله البرازيلي، يبدو أن الثنائي يشعر بالمشكلة نفسها التي يشعر بها الجمهور!

قبل أن نكمل حديثنا، دعونا نطلعكم على أرقام الثنائي..

بينما سدد رونالدو ثماني تسديدات، لم يفعل تاليسكا إلا مرتين، وفيما خلق الدون فرصتين، فعلها البرازيلي مرة واحدة.

أما عن المواجهات الثنائية، فقد نجح صاروخ ماديرا 11 مرة مقابل ستة فقط لأندرسون، وبينما اعترض رونالدو تمريرتين للخصوم، لم يفعل تاليسكا قط، لكن الأخير قام بتدخلين ناجحين على المستوى الدفاعي.

حصيلة بسيطة يمكنها أن تخبرك عن مدى سوء ما قدمه تاليسكا في المباراة، اللاعب الأكثر مزاجية في عالم كرة القدم، لكن الأكثر غرابة أن هذا السوء ليس فقط في هذه المباراة بل منذ تجديد عقده قبل شهر تقريبًا، إذ خاض أربع مباريات من وقتها، لم يسجل ولم يصنع بها أي أهداف.

لا جدال حول تواضع مردود تاليسكا في المباريات الأخيرة، لكن هل حضوره يؤثر سلبًا على رونالدو كما يزعم البعض؟

بالنظر للأرقام أعلاه، فرونالدو ورغم تراجع البرازيلي لم تتأثر أرقامه كثيرًا، بل قدم واحدة من أفضل مبارياته "رقميًا" مع النصر إلا أن هذا لا يعفيه من واحدة من أكبر سلبياته مؤخرًا..

رونالدو صاحب المجهود الكبير في الملعب والروح التي لا تهدأ قط، أصابه التردد في مرات، والتصرف الخاطئ في مرات أخرى ليضيع مجهوده هباءً منثورًا، على سبيل المثال لا الحصر، لقطة الدقيقة 80 في مباراة الليلة، بعد مجهود فردي رائع من صاروخ ماديرا والمرور من ثلاثة من لاعبي الخصم، يسدد في الأخير خارج الشباك بغرابة!

جملة القول: ربما حقًا تاليسكا تراجع وتأثر نفسيًا في ظل وجود رونالدو وسحب البساط من تحت أقدامه في ظل مزاجيته العالية، لكن مؤكد أنه ضحية لمن يتهمونه بالتأثير على الدون، فالبرتغالي مجهوده لم يتأثر، لكن لمسته الأخيرة تراجعت كثيرًا مؤخرًا.

Shahid