صمت كثيرًا وانفجر أخيرًا .. رسالة من تاليسكا لمسؤولي البرازيل بعد استمرار التعنت ضده!

نجم النصر غاضب من وضعه مع السيليساو، والسخرية طريقته لتوجيه رسالته

تسبب فرناندو دينيز؛ المدير الفني المؤقت لمنتخب البرازيل، في غضب أندرسون تاليسكا؛ محترف النصر السعودي، بعدما استمر استبعاده من قائمة السيليساو رغم تألقه مع العالمي.

دينيز أعلن قائمة معسكر أكتوبر المقبل، أمس السبت، استعدادًا لمواجهة فنزويات وأوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026م.

وشهدت القائمة استدعاء لاعب وحيد من دوري روشن السعودي هو نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال، للمعسكر الثاني على التوالي منذ انضمامه للزعيم، لكن تجاهل تاليسكا رغم تألقه دفعه للخروج للتعليق بسخرية على وضعه هذا.

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محترف العالمي كتب عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "بدأت أعتقد أنني لست برازيليًا"، مرفقًا رسالته ببعض الرموز الضاحكة بسخرية.

Talisca Instagram

يشار إلى أن صاحب الـ29 عامًا لم يسبق له أن مثّل منتخب بلاده في أي مباراة رسمية من قبل رغم تالقه مع مختلف الفرق التي لعب لها سواء النصر أو ما سبقه.

وشارك البرازيلي في أربع مباريات الموسم الجاري مع النصر في دوري روشن والملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، نجح خلالها في تسجيل خمسة أهداف وصنع اثنين آخرين.