مفاجأة | ليس أندرسون تاليسكا .. النصر يتوصل إلى اتفاق مع فريق فرنسي لبيع عقد محترفه!

مفاجأة في ميركاتو النصر..

كل الأنظار تتجه إلى النجم أندرسون تاليسكا؛ كـ"أول الراحلين" المتوقعين عن نادي النصر، في الميركاتو الشتوي "يناير 2025".

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العديد من التقارير المحلية والعالمية أكدت في اليومين الماضيين، توصل نادي فنربخشه إلى اتفاق مع الإدارة النصراوية؛ للتعاقد مع تاليسكا، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

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لكن.. صحيفة "الرياضية" فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، في الساعات الأولى من اليوم السبت، بإعلانها نجاح النصر في "بيع" عقد محترف أجنبي آخر، غير تاليسكا.

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هذا المحترف الأجنبي؛ هو الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان نادي النصر "المعار" إلى فريق الاتفاق؛ منذ بداية الموسم الرياضي الحالي، وحتى 30 يونيو 2025.

وقالت الصحيفة في خبرٍ "عاجل" عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "النصر نجح في بيع عقد فوفانا إلى نادٍ فرنسي، بدءًا من فترة الانتقالات الشتوية".

هذا يعني أن النصر توصل إلى اتفاق مع فارس الدهناء، على "قطع" إعارة النجم الإيفواري؛ من أجل بيع عقده إلى هذا الفريق الفرنسي - الذي لم تذكر الصحيفة اسمه -.

جدير بالذكر أن سيكو فوفانا انضم إلى النصر في صيف 2023، قادمًا من فريق لانس؛ حيث لعب 6 أشهر فقط مع العالمي، قبل أن تتم إعارته في يناير 2024 إلى الاتفاق، ومن ثم تمديد هذه الإعارة في الصيف الماضي؛ ولمدة موسم رياضي واحد.