"أنت مثلي الأعلى".. رونالدو يهدي نجل مارسيلو هدية ثمينة من السعودية

هدية عابرة للقارات بتوقيع الدون

فاجأ كريستيانو رونالدو، نجل زميله السابق في ريال مدريد مارسيلو، بإرسال هدية خاصة بمناسبة أعياد الميلاد إلى البرازيل.

ورغم انتقال الدون إلى السعودية للعب تحت راية النصر، وعودة مارسيلو إلى بلاده (البرازيل) حيث يرتدي الآن قميص فلومينينسي الفائز بكأس ليبرتادوريس، إلا أن العلاقة بين اللاعبين اللذين تزاملا 9 سنوات في ريال مدريد، لم تنقطع.

ووصلت هدية فريدة من الشرق الأوسط إلى أمريكا الجنوبية، حيث كان نجل مارسيلو هو المتلقي للطرد، إذ نشر الشاب البرازيلي على حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة وهو يرتدي قميص النصر السعودي والموقع من النجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلق نجل مارسيلو على الصورة: "شكرًا جزيلًا لك كريس. أحبك. أنت مثلي الأعلى كريستيانو".

وانتشرت أنباء عن وجود نية لدى مارسيلو للحاق برونالدو إلى السعودية، عندما أنهى فترة احتراف قصيرة في أولمبياكوس اليوناني في فبراير 2023، لكنه قال عن العودة إلى وطنه: "تحدثنا عن هذا منذ بعض الوقت. كانت لدي بعض المقترحات للرحيل، ليس فقط هناك (النصر)، ولكن كنت بحاجة للعودة إلى هنا (البرازيل)، إلى جذوري. لقد شعرت بشيء داخلي يخبرني أنني يجب أن أعود".