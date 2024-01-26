"أنت متخصص في الدفاع عن سالم الدوسري!" .. وليد الفراج يرفض انتقاد نجم الهلال رغم مستواه السيئ

وليد الفراج يرد على منتقدي سالم الدوسري..

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رفض الإعلامي الرياضي وليد الفراج، "الهجوم العنيف" الذي يتعرض له سالم الدوسري، نجم نادي الهلال؛ بسبب مستواه السيئ مع منتخب السعودية، في بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

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سالم فشل في تسجيل أي هدف مع الأخضر السعودي، خلال دور المجموعات من مسابقة كأس آسيا، والذي تجاوزه المنتخب الوطني؛ ليضرب موعدًا ناريًا مع كوريا الجنوبية، في ثمن النهائي؛ ما جعله محط انتقادات الجماهير.

الفراج وصف عبر "أكشن مع وليد"، تصرفات الجماهير التي تنتقد مستوى نجم نادي الهلال مع المنتخب الوطني بـ"غير المسؤولة"؛ وذلك في رده على أحد متابعيه الذي قال له: "أنت وبرنامجك متخصصين في الدفاع عن اللاعب والمدرب".

وقال الإعلامي الرياضي: "مهاجمة سالم الدوسري أو المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، في الوقت الحالي ووسط البطولة الآسيوية؛ يُعتبر فعل (غير مسؤول)".

وأضاف وليد الفراج، في رسالته إلى الجماهير التي هاجمت سالم: "المنتخب متصدر مجموعته.. لن نركب معكم في حافلة الانتقادات والطاقة السلبية".

جدير بالذكر أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، تأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم آسيا 2023، متصدرًا للمجموعة السادسة؛ بعد الفوز على عمان وقيرغيزستان، والتعادل مع تايلاند.

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