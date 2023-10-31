أنت كاذب مرة أخرى .. ميسي يهاجم صحفيًا إسبانيًا بسبب لابورتا!

حالة غضب لدى النجم الأرجنتيني

شن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هجومًا عنيفًا على الصحفي الإسباني جيرارد روميرو بسبب بعض الكواليس الكاذبة عن حديثه مع جوان لابورتا رئيس برشلونة.

ميسي تواجد في حفل الكرة الذهبية، أمس، الإثنين، من أجل تسلم الجائزة التي توج بها كأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة على مدار تاريخه.

روميرو سبق أن قال إن ميسي تقابل مع جوان لابورتا خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، وقام رئيس النادي الكتالوني بتوجيه الشكر للنجم الأرجنتيني على كلماته تجاه بيته القديم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح الصحفي الشهير إن الثنائي اتفق على أن يتم تكريم صاحب الـ36 سنة على المسيرة الحافلة التي قضاها مع برشلونة منذ الصغر وحتى رحيله إلى باريس سان جيرمان في 2021.

ولكن ميسي صدمه برسالة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" قال فيها:"أنت كاذب مرة أخرى".

ويعتبر روميرو أحد أشهر الصحفيين في إسبانيا، والمعروف نشاطه الواسع فيما يخص كواليس الانتقالات والأسرار التي تحدث داخل الأندية.