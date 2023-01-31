"أنت سيد قرارك".. رسالة إدارة مانشستر يونايتد إلى تين هاج

الهولندي تم تنفيذ كل ما طلبه إلا طلب واحد

توجيهات قوية أصدرها ريتشارد أرنولد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد تخص كلًا من المدرب إريك تين هاج ومدير نشاط كرة القدم بالنادي جون مورتو، وذلك بشأن سياسة الانتقالات الآن وفي المستقبل.

أرنولد مهتم للغاية بعدم وجود لاعبين مثيرين للشغب كما كان الحال في فترات جوزيه مورينيو وأولي جونار سولشاير، ولكنه أيضًا دليل على الإنفاق الكبير الذي قام به الفريق في الميركاتو الصيفي من أجل تلبية مطالب تين هاج.

كارلوس كاسيميرو وليساندرو مارتينيز وأنتوني وأيضًا كريستيان إريكسن كانت كلها صفقات قوية للشياطين الحمر.

ووفقًا لصحيفة "دايلي تليجراف" فإن التوجيهات تضمنت التذكير بموقف النادي من رحيل كريستيانو رونالدو ودعم تين هاج في هذا الملف.

الإنفاق الكبير في الصيف أدى إلى الحصول على فات فيخهورست بالإعارة فقط في الوقت الحالي، أيضًا لم يستطع النادي تلبية مطلبه بالحصول على مواطنه كودي جاكبو الذي انضم إلى ليفربول.

لكن "دايلي تيليجراف" أكدت أن أرنولد أصر على أنه لا يتدخل أبدًا في نشاط كرة القدم من حيث الصلاحيات الفنية، وأن الثنائي تين هاج ومورتو من لهما الكلمة الأولى فيما يتعلق باختيارات اللاعبين وباقي شؤون الفريق.