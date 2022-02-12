"أنت سخيف" .. هييرو يحرج كاسياس على الهواء بسبب تيك توك

حارس ريال السابق يواصل نشاطه على وسائل التواصل

أحرج نجم ريال مدريد وإسبانيا السابق فيرناندو هييرو نظيره إيكر كاسياس في بث مباشر عبر حسابه على تيك توك ووصفه بالسخيف.

كاسياس أصبح نشطاً للغاية في الشهور الماضية على منصات التواصل الاجتماعية، وحصل مؤخراً على جائزة من منصة الفيديوهات الشهيرة.

ونشر كاسياس فيديو يسأل فيه هييرو عن رأيه في المحتوى الذي يقدمه، ليرد قائد الملكي السابق: "أنت سخيف".

الحارس السابق سأل زميله عن السبب في ذلك ليرد: "أنت تجعل نفسك أضحوكة، أنت كبير في السن وتريد أن تواكب العصر".

كاسياس استقبل النقد بشكل رحب وعلق: "أنا أملك أكثر شخص يكرهني في العالم".

Fernando Hierro le dice a Casillas lo que pensamos todos la verdad. pic.twitter.com/pbW5Rvmhr3 — Sergio García (@23rgio_) November 30, 2022

يذكر أن الثنائي حاضر في قطر بدعوة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم للمشاركة في فعاليات الكأس العالم.