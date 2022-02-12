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"أنت سخيف" .. هييرو يحرج كاسياس على الهواء بسبب تيك توك

هيثم محمد
10:31 ص غرينتش+3 2‏/12‏/2022
Iker Casillas
حارس ريال السابق يواصل نشاطه على وسائل التواصل

أحرج نجم ريال مدريد وإسبانيا السابق فيرناندو هييرو نظيره إيكر كاسياس في بث مباشر عبر حسابه على تيك توك ووصفه بالسخيف.

كاسياس أصبح نشطاً للغاية في الشهور الماضية على منصات التواصل الاجتماعية، وحصل مؤخراً على جائزة من منصة الفيديوهات الشهيرة.

ونشر كاسياس فيديو يسأل فيه هييرو عن رأيه في المحتوى الذي يقدمه، ليرد قائد الملكي السابق: "أنت سخيف".

الحارس السابق سأل زميله عن السبب في ذلك ليرد: "أنت تجعل نفسك أضحوكة، أنت كبير في السن وتريد أن تواكب العصر".

كاسياس استقبل النقد بشكل رحب وعلق: "أنا أملك أكثر شخص يكرهني في العالم".

يذكر أن الثنائي حاضر في قطر بدعوة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم للمشاركة في فعاليات الكأس العالم.

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