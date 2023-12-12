"أنت تكذب" .. أول رد نصراوي على تصريحات رئيس الاتحاد الجديدة عن صفقة عبد الرزاق حمد الله

تصريحات أنمار الحائلي تثير غضب النصراويين

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رد الأمير الوليد بن بدر، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر السعودي، على تصريحات أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد "غير الربحية"، بشأن صفقة التعاقد مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

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حمد الله انضم إلى الاتحاد، في يناير من عام 2022، بعد فسخ عقده مع قلعة العالمي؛ حيث قال الحائلي عن ذلك، في تصريحات تلفزيونية يوم أمس الإثنين: "وفقنا في خطف واحدة من أفضل الصفقات خلال السنوات الماضية والقادمة؛ بعد أن تأكدنا بعدم صحة حديث النصر عن أخلاقيات اللاعب".

وكتب ابن بدر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "الأستاذ أنمار الحائلي.. مع احترامي وتقديري، إلّا أنك لم تكن صادقًا (هداك الله)".

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ووجّه عضو الشرف النصراوي، سؤالًا إلى الحائلي، عن كيفية أن يكون العميد الاتحادي، قد توفق في صفقة التعاقد مع عبد الرزاق حمد الله، ونجح في معركته ضد النصر، كما يدعي.

وذكر عضو الشرف الذهبي، رئيس مجلس إدارة العميد، بقرارات لجنة الاحتراف، بمعاقبة الاتحاد والمدير التنفيذي ومدير الفريق الأول بالنادي، مع فرض عقوبة على اللاعب نفسه؛ من أجل التأكيد على أن النصر، هو الفائز الحقيقي.

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