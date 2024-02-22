"أنت في مستوى جوارديولا" .. إشادة مفاجئة بتشافي بعد التعادل مع نابولي!

صديقه القديم يخرج للدفاع عنه

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"لا يهمني ما يقوله الناس" .. كلمات خرج بها النجم الفرنسي تييري هنري ليعبر عن إعجابه بتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، رغم كل ما يتعرض له من انتقادات.

تشافي ظهر على قناة "CBS Sports" للتعبير عن أسفه لعدم فوز فريقه على نابولي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، والاكتفاء بالخروج بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب الفريق الإيطالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن اللحظة الأهم في المقابلة كانت ما قاله عنه هنري، حيث صرح النجم الفرنسي:"أول شيء يجب أن أقوله هو أنني معجب بالعمل الذي قمت به يا تشافي، لا يهمني ما يقوله الناس، لقد فزت بالدوري ويجب أن تكون فخورًا بما أنت عليه".

وأضاف:"أنا فخور جدًا باللعب معك في برشلونة، علمتني الكثير خلال لعبي بجوارك وأخبرتني أنه يجب علي الفوز حتى أتمكن من فهم ما يعني اسم النادي".

وواصل حديثه:"أتمنى أن تمضي قدمًا وتواصل مسيرتك التدريبية، عقلك لا يمكن مقارنته، الشخص الوحيد الذي يمتلك نفس رؤيتك التدريبية هو بيب جوارديولا، لذلك أريد رؤيتك مثله".

وفي نهاية الحديث تمنى هنري عودة تشافي للتدريب عقب نهاية رحلته مع برشلونة بعد هذا الموسم، كما رد مدرب الفريق الكتالوني عليه بكلمات من الشكر على هذا المدح.

يذكر أن هنري رحل عن آرسنال في 2007 وانضم لبرشلونة ليلعب بجوار تشافي منذ هذا التاريخ وحتى يوليو 2010، وحصل مع الفريق على عدة ألقاب أهمهما لقب دوري أبطال أوروبا ولقبين دوري إسباني قبل الانتقال للدوري الأمريكي.

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