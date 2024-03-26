"أنت أقوى من كلماتهم" .. نجم مانشستر يونايتد يحرض فينيسيوس على ردع أعدائه

دموع فيني تحرك زميله السابق

حرص الفرنسي رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، على دعم البرازيلي فينيسيوس جونيور، زميله السابق في ريال مدريد.

وكان النجم البرازيلي قد انهار باكيًا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب بلاده الودية ضد إسبانيا، المقررة اليوم الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وذلك أثناء حديثه عن معاناة ذوي البشرة السمراء في ملاعب إسبانيا.

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و دعم مدافع مانشستر يونايتد زميله السابق، من خلال مشاركة رسالة قوية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث غرد فاران عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، قائلًا: "أنت قوي يا فيني ومميز. أحلامك وإلهامك أقوى من أي كلمات يمكن استخدامها ضدك".

وكان فينيسيوس قد قال خلال المؤتمر الصحفي: "أريد فقط أن ألعب كرة القدم، لكن الأمر صعب أن أتقدم، أشعر أنني ألعب أقل من الذي أتمناه، ولم يخطر ببالي أن أترك إسبانيا، لأنني لو فعلت ذلك سأكون قد حققت للعنصريين ما يريدون".

وأضاف وهو يبكي: "أريد أن ألعب كرة القدم فقط، وأفعل كل شيء من أجل النادي والعائلة، وألا أشاهد الأشخاص أصحاب البشرة السمراء يعانون".