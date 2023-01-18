أنتوني يسب برونو فيرنانديش .. مشادة غير متوقعة بين نجمي مانشستر يونايتد!

مشادة كلامية بين نجمي مانشستر يونايتد خلال مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

شهدت مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد مشادة كلامية بين أنتوني وبرونو فيرنانديش نجمي "الشياطين الحمر".

المباراة المقامة على ملعب "سيلهرست بارك" في العاصمة الإنجليزية لندن، والمؤجلة من الجولة السابعة لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي، شهدت تسجيل برونو فيرنانديش للهدف الأول في الدقيقة 43.

مقاطع الفيديو التي انتشرت بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للواقعة، تُظهر قيام أنتوني بتوجيه السباب إلى برونو فيرنانديش.

وليس من الواضح تمامًا ما الذي أثار هذه المشادة بين نجمي مانشستر يونايتد، لكن الغضب كان ظاهرًا على وجه انتوني أثناء توجيه حديثه إلى برونو.

لكن يبدو أن المشادة كانت حادثًا عابرًا، حيث لم يقرر الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد إخراج أنتوني أو برونو فيرنانديش من الملعب مبكرًا بعدها، وسارت الأمور على ما يرام، قبل أن يخرج البرازيلي في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.