أنتوني يحتفل بالمشاركة في كأس العالم بشراء سيارة "مجنونة"

صورة أبهرت المتابعين قبل انطلاق المونديال

قرر أنتوني جناح مانشستر يونايتد ومنتخب البرازيل، الاحتفال بدخوله قائمة منتخب بلاده للمشاركة في كأس العالم قطر 2022 بشراء سيارة فخمة.

النجم الشاب قام بنشر صورة له بسيارته الخارقة الجديدة ماركة "لامبورجيني" قيمتها تبلغ 385 ألف يورو على حساب اسمه "threesixtytv" بموقع "إنستجرام" من داخل منزله في مانشستر.

وتسببت هذه الصورة في حالة من الانبهار لدى المتابعين لأنتوني، حيث قال أحدهم:"سيارة مجنونة"، وقال شخص آخر:"مهاجم لامع بسيارة براقة، أمر منطقي تمامًا".

وعلق شخص ثالث:"الجنون يحدوث عندما ينتقل أحدهم من الأحياء الفقيرة إلى الحصول على مثل هذا النوع من السيارات بأجر أسبوع واحد فقط".

جدير بالذكر أن أنتوني الذي انضم لمانشستر قادمًا من أياكس الصيف الماضي، من المتوقع له أن يلعب دورًا رئيسيًا بتشكيل منتخب البرازيل في كأس العالم، رغم خوضه 11 مباراة دولية فقط طوال مسيرته حتى الآن.