"أنتوني مهرج ولا أحد يستمتع به حتى في البرازيل!"

علي سمير
|
Antony Sheriff 2022-23Getty Images
مانشستر يونايتدأنتونيإريك تن هاجمانشستر يونايتد vs شريف تيراسبولشريف تيراسبولالدوري الأوروبيالدوري الإنجليزي الممتاز

نجم يونايتد السابق ينضم لحملة الهجوم على أنتوني

قام بول سكولز نجم مانشستر يونايتد السابق، بالهجوم على أنتوني جناح الشياطين الحمر الحالي، بسبب طريقته المعتادة في المراوغة أمام الخصوم.

أنتوني قام بمراوغته الشهيرة بالدوران 720 درجة خلال فوز الفريق على شيريف تيراسبول بثلاثية نظيفة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، ليتعرض لهجوم عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض بعدم الاحترام للفريق الضيف.

وقال سكولز عن استبدال المدرب إريك تين هاج له بعد الشوط الأول في تصريحات لقناة "بي تي سبورت" :"ربما فعل ذلك بسبب هذه اللقطة، رأيت رد فعله على مقاعد البدلاء وأعتقد أنه يحبطه، هل يقوم بتلك المراوغة للتسلية والترفية؟ على الأقل كان يجب عليه تمرير الكرة بطريقة صحيحة بعدها".

وأضاف:"هل يفعل هذا الأمر لأي شخص أم لنفسه؟ حتى عندما تكون النتيجة 4/0 ماذا ستسفيد من هذه الحركة؟ لا يريد أحد رؤية ذلك في أي بلد حتى البرازيل، أنا أحب المهارات والترفية، ولكن هذه أفعال مهرجين ليست لها علاقة بكرة القدم".

وفي وقت سابق خلال الشوط الأول قال سكولز:"لا أعرف ماذا يفعل أنتوني، إنه أمر سخيف واستعراض غير مفيد، انظر إلى تين هاج وهو يهز رأسه، هو لا يراوغ ولا يبهر الجماهير بهذه المراوغة، رأيته أكثر من مرة يفعلها مع أياكس وحان الوقت للتخلص من هذه العادة".

جدير بالذكر أن صاحب الـ22 سنة الذي كلف يونايتد 95 مليون يورو بالتعاقد معه من أياكس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، نجح في تسجيل 3 أهداف في 11 مباراة لعبها مع الفريق بكل البطولات حتى الآن.

من سيفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

110518 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من سيفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

  • 10846ليفربول
  • 16077مانشستر يونايتد
  • 54886مانشستر سيتي
  • 28709فريق آخر
110518 الأصوات
اعثر على لاعبيك المفضلين الجدد في FIFA 23!
اشترِ FIFA 23 الآن

اختيارات المحررين