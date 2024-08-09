"لا أهتم لو لم تعجبك الحقيقة".. أنتوني يكشف سر مستواه الكارثي مع مانشستر يونايتد!

الجناح البرازيلي يتعهد بموسم مختلف

يؤمن أنتوني جناح مانشستر يونايتد، بأن المشاكل التي واجهها في حياته الشخصية بالفترة الأخيرة، هي السبب الرئيسي وراء تراجع مستواه مع الفريق الإنجليزي.

اللاعب البرازيلي انتقل إلى الشياطين الحمر قادمًا من أياكس أمستردام مقابل 95 مليون يورو، ولكنه لم يظهر بالمستوى المطلوب، ومر بالفترة الأسوأ له الموسم الماضي بعد حصوله على إجازة لمدة شهر في عام 2023، لظهور اتهامات ضده بالاعتداء على عدة فتيات.

وقال صاحب الـ24 سنة في تصريحات لموقع "ذا أثلتيك":"أنا شخص يطلب الكثير من نفسه، ومن الواضح أنني لست راضيًا عن موسمي، ولكن هناك العديد من الأشياء حدثت العام الماضي فيما يخص حياتي الشخصية، سواء أعجبك ذلك أم لا، ولكن ما مررت به أثر كثيرًا على مستواي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"نحن الآن في موسم جديد، لدي عقلية قوية وأركز على ما أريد، وأعلم أن هذا الموسم سيكون مختلفًا تمامًا، لقد تعلمت من كل شيء ونضجت كثيرًا".

وعن طلب المدرب إريك تين هاج منه باللعب كظهير أيسر:"حدث الأمر كثيرًا الموسم الماضي ولم أكن مرتاحًا بشأن ذلك، وهذا الشعور جاء بسبب حرصي على رغبتي في التقدم للهجوم لمساعدة فريقي في حالتي التعادل والخسارة، ولكن كل شيء أصبح على ما يُرام وعلاقتي بالمدرب جيدة للغاية".

جدير بالذكر أن أنتوني الذي ارتبط مؤخرًا بالانتقال للنصر السعودي، سجل 10 أهداف وصنع 5 في 47 مباراة بموسمه الأول مع مانشستر، قبل أن يتراجع كثيرًا ويسجل 3 أهداف ويصنع هدفين خلال الموسم الماضي.