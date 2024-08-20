الشرطة تعلن براءة أنتوني من تهمة الاعتداء وصديقته السابقة ترفض الاستسلام!

محامي الضحية المزعومة يطالب بمحاكمته

اختتمت شرطة مدينة ساو باولو البرازيلي التحقيق في قضية العنف المنزلي الموجهة لأنتوني لاعب مانشستر يونايتد، رغم الادعاءات الصادمة من صديقته جابرييلا كافالين.

القصة بدأت العام الماضي بقيام جابرييلا بإبلاغ الشرطة عن أنتوني، واتهامه بالاعتداء الجسدي عليها والتهديد بالإيذاء، ليخضع اللاعب للاستجواب، في تحقيقات شهد تواجد 19 شاهدًا للفصل في القضية.

صحيفة "جلوبو" البرازيلية قالت إن الشرطة أنهت التحقيق دون توجيه أي اتهامات للاعب مانشستر، وذلك لعدم وجود أدلة كافية على ارتكابه أي من المخالفات المذكورة.

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وسيتم الآن إرسال التقرير إلى مكتب المدعي العام في البرازيل ووزارة العدل البرازيلية لتحليله، في الوقت الذي تنظر فيه شرطة مانشستر في الادعاءات الموجهة لأنتوني دون التوصل لنتيجة حتى الآن.

ومن جانبه قال محامي جابرييلا كافالين بعد انتهاء التحقيق:"تجدر الإشارة إلى أن هناك أدلة دامغة لا تترك مجالًا للشك في أن جابرييل كانت ضحية، نحن ننتظر بيان المكتب المدعي العام، ونثق ونأمل أن يتم تقديم شكوى جنائية رسمية ضد اللاعب أنتوني الذي يجب محاكمته".

جدير بالذكر أن مستوى أنتوني تأثر كثيرًا مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي بسبب هذه الأزمة، ووصل الأمر لارتباطه بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف.