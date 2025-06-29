ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو وأطفالهما "سعداء" في إنتر ميامي، لكن خطط التقاعد من الدوري الأمريكي لكرة القدم قد تتغير

ماذا حدث؟

يقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي من نهاية العقد الذي وقعه عندما انتقل إلى الولايات المتحدة في صيف 2023. ويشمل هذا العقد خيار تمديده لمدة 12 شهراً.

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لم يتم تفعيل هذا البند بعد، على الرغم من تصريحات الثقة الصادرة من داخل معسكر هيرونز بأن اتفاقًا لعام 2026 - يشمل كأس العالم القادم - سيتم التوصل إليه. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن مستقبل ميسي في غضون أسابيع.

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ماذا قال بالاغ؟

أخبر غويلم بالاغ BBC Sport عن مشاعر عائلة ميسي: "هل سيكرس مستقبله لإنتر ميامي؟ بعد عامين غير سعيدين في باريس، على الصعيد الشخصي، تمر عائلة ميسي بفترة جيدة في ميامي.

وقال: "إذا كانت عائلته سعيدة، فإن ميسي سعيد أيضًا. زوجته أنتونيلا هي وجه تيفاني في الولايات المتحدة، كما تعمل مع علامات تجارية أخرى مثل أديداس. يلعب أبناؤه الثلاثة في فرق الشباب، ويذهب ميسي لمشاهدة كل مباراة يلعبونها".

هل تعلم؟

وأضاف بالاغ عن الخطط المستقبلية، بعد أن ترددت تكهنات عن عودة ميسي إلى جذوره في نادي نيويلز أولد بويز: "يقول المقربون منه إنهم يجرون محادثات لتمديد إقامته في النادي. عقده ينتهي في نهاية العام، لكنهم لم يتوصلوا حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن التمديد".

وأكمل: "لكن ما قاله هو أنه من حيث المبدأ، سيكون هذا النادي هو الذي سينهي فيه مسيرته الكروية، على الرغم من أن كرة القدم تثبت لنا دائمًا أنه لا ينبغي أبدًا أن نأخذ أي شيء كأمر مسلم به".

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ما هو مستقبل ميسي؟

أوقف ميسي مفاوضات تجديد عقده لأنه يمثل إنتر ميامي في كأس العالم للأندية. ويستعد للقاء فريقه السابق باريس سان جيرمان عندما يواجه هيرونز الفائز بدوري أبطال أوروبا في دور الـ16 من كأس العالم للأندية يوم الأحد.