أنتونيلا تُلمح باقتراب صديق ميسي من الانضمام له في إنتر ميامي

سبق أن حلم بالاعتزال معه في فريق واحد

تلميح قوي خرجت به أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن إمكانية قدوم أحد أقرب أصدقائه للعب معه بفريق إنتر ميامي الأمريكي.

ميسي رحل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء عقده مع النادي الفرنسي، لينضم إلى إنتر ميامي للعب بجوار الثنائي جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، لاستعادة ذكرياتهم معًا في برشلونة.

العديد من التقارير الصحفية أكدت أن زميلهم السابق وصديقهم لويس سواريز اقترب من مغادرة نادي جريميو البرازيلي، للانتقال إلى الفريق الأمريكي في عام 2024 بعقد مدته عام واحد مع إمكانية التمديد لسنة أخرى.

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أنتونيلا أشعلت التكهنات حول اقتراب هذه الصفقة، برسالة خرجت بها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للاحتفال بعيد ميلاد صديقتها صوفيا بالبي زوجة سواريز.

Antonela Rocuzzo Instagram

وقالت زوجة ميسي في رسالتها التي صاحبتها صورة لها مع صوفيا:"عيد ميلاك سعيد، للمزيد من الضحكات والقصص ورؤية غروب الشمس معًا، أحبك وأعشقك، علينا القيام بتجديد صورنا معًا يا صديقتي".

يذكر أن سواريز الذي سجل 23 هدفًا في 48 مباراة مع جريميو، سبق أن اعترف سابقًا أنه يحلم بالاعتزال مع ميسي بفريق واحد، مشيرًا إلى أن النجم الأرجنتيني يشاركه نفس الحلم الذي يبدو أنه اقترب من التحقق.