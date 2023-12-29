أنتم من تخلقون الشكوك .. رد حاسم من أتلتيكو مدريد على بيع فيليكس لبرشلونة!

يؤمن بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم

يؤمن إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بأن جواو فيليكس نجم الفريق المُعار إلى صفوف برشلونة سيرحل إلى النادي الكتالوني بشكل نهائي.

فيليكس انضم إلى برشلونة بالميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة من أتلتيكو، بعد ذهابه مٌعارًا لتشيلسي بمنتصف الموسم الماضي، ليجد نفسه ضمن العناصر الرئيسية والحاسمة بفريق المدرب تشافي هيرنانديز.

سيريزو تحدث لصحيفة "ماركا" الإسبانية عن الشكوك حول إمكانية تراجع برشلونة عن الرغبة في تحويل إعارة فيليكس لبيع نهائي، وقال خلال تصريحاته:"أنتم من تخلقون الشكوك، لا أعتقد أن النادي أو أي شخص في العالم شاهد جواو وهو يلعب وظهر لديه شكوك حول أنه لاعب عظيم وأحد أفضل اللاعبين في العالم".

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وأضاف:"أنا لا أقول ذلك لأنه أحد لاعبينًا ولكنها الحقيقة النقية، سيكون من الأفضل، الآن هو عمره 24 سنة ودعونا نرى ما يمكنه فعله على المدى البعيد".

وعن مستقبله:"نحن واضحون للغاية بشأن هذا الأمر، جواو لاعب مُعار إلى برشلونة، وإذا كان لا يريد الاستمرار عليه العودة إلينا، ولو عاد ستكون هناك العديد من الأندية الراغبة في ضمه، ولكن لا يمكننا التنبؤ بما سيحدث في المستقبل".

يذكر أن فيليكس نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع 3 في 20 مباراة لعبها مع برشلونة خلال هذا الموسم.