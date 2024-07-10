"أنتم متغطرسون وسبب في فشل منتخبكم" .. أسطورة مانشستر يونايتد يحمل جماهير إنجلترا مسؤولية إخفاق 58 عامًا!

جاري نيفيل يحاول تصحيح الصورة ولكن..

اتهم روي كين، نجم مانشستر يونايتد منتخب آيرلندا السابق، مشجعي منتخب إنجلترا بـ"الغطرسة"، وحملهم جزءًا كبيرًا من إخفاقات الأسود الثلاثة على مدار العقود الأربعة الماضية.

منتخب الأسود الثلاثة، الذي لم يحقق أي لقب كبير منذ فوزهم بكأس العالم 1966، أي قبل أكثر من نصف قرن، أصبح على بعد انتصارين فقط من الفوز ببطولة أمم أوروبا 2024، تحت قيادة جاريث ساوثجيت، الذي كان قريبًا من تحقيق نفس اللقب في 2021، لكنه خسر أمام إيطاليا في النهائي.

وقال روي كين في حديثه لشبكة "سكاي سبورتس": " المشجعون الإنجليز "المتغطرسون" لا يساعدون الفريق، بل يضاعفون الضغط على الفريق. أنت تتحدث عن عدم فوز إنجلترا بأي شيء لمدة 30 أو 40 عامًا، وهذا ليس من شأن هذه المجموعة من اللاعبين. ركز على الفوز فقط والتاريخ سيعتني بنفسه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "عندما يتحدث المشجع الإنجليزي عن وزن القميص، أعتقد أن الأمر يكون فيه قليل من الغطرسة. في كل بطولة كبرى يتوقعون فوز منتخبهم باللقب ولا يحدث ذلك بسبب ما يصدروه من ضغط على اللاعبين".

وسرعان ما قاطعه إيان رايت، نجم منتخب إنجلترا السابق، قائلًا: "روي، أنت تتحدث عن الغطرسة، لدينا لاعبون جيدون بما يكفي للفوز بهذه البطولة".

ورد روي كين: "لقد سمعنا ذلك في كل بطولة طوال الـ50 عامًا الماضية. تقولون إن لديكم لاعبين قادرون على الفوز بكل بطولة على مدار 30 عامًا الماضية، وأنا لا أتفق مع ذلك".

وتدخل جاري نيفيل، نجم منتخب إنجلترا في مطلع الألفية الثانية، موضحًا: "كجيل ذهبي، كان الأداء ضعيفًا. كان اللاعبون يتمتعون بسمعة لا تصدق، لكنهم فور أن ارتدوا قميص إنجلترا كانوا يشعرون بالقلق، لكن هذا الجيل يستطيع مواجهة الانتقادات وتجاوز الضغط الواقع عليه".

وبدا أن روي كين غير مقتنع بتعليق نيفيل، وأضاف: "وجود لاعبين جيدين لا يجعلك فريقًا جيدًا. إذا كان لديك مجموعة جيدة من اللاعبين، والرجال المناسبين، فسوف يتعاملون مع الضغط، وهذا جزء مهم من الطريق نحو الفوز بالبطولات".