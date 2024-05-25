"أنتم على عيني ورأسي" .. سفيان رحيمي يشكر الجماهير السعودية ويرد على الانتقال لدوري روشن!

سفيان رحيمي سجل في شباك الفيحاء والنصر والهلال في آسيا..

SHAHID

وجه المغربي سفيان رحيمي، نجم فريق الكرة بنادي العين الإماراتي، إشادة كبيرة بالجمهور السعودي، بعد قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

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ولعب رحيمي دور البطولة، في تتويج العين باللقب الآسيوي الثاني في تاريخه، والأول منذ موسم 2003، بعدما سجل 13 هدفًا خلال البطولة، كما قاد الفريق لاكتساح يوكوهاما إف مارينوس الياباني، في إياب النهائي، الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد، حيث سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة، ليقود الفريق للفوز بنتيجة (5-1).

وعلّق رحيمي، عبر فضائية SSC، على إشادة الجماهير السعودية به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا "الجمهور السعودي على عيني ورأسي، الله يعطيهم العافية، شجعوني كثيرًا، سواءً الهلال أو النصر، ولكن الجمهور السعودي عامة من كل الفرق".

وتلقى رحيمي سؤالًا بشأن الجمهور الأفضل في المملكة، بعد تردد أنباء حول وجود منافسة سعودية على التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، ليرد قائلًا "الآن عقدي مستمر مع العين، وأنا أحترم عقدي".

وعن تألقه رغم اللعب كمهاجم بدلًا من الجناح، قال رحيمي "في بدايتي، كنت ألعب مهاجمًا مع الرجاء البيضاوي، وعندما انتقلت للعين، لعبت كجناح، وأحيانًا كنت ألعب في الهجوم، والشكر لله، هذا جهد سنوات نقطف ثماره الآن".

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وأضاف رحيمي أنه، عقب الخسارة في الذهاب بنتيجة (1-2)، رفض التصريح والتعليق، قائلًا "من عادتي ألا أطلع وأقول شيء، أو أتحدث عن ريمونتادا، بل يكون ردي في الملعب، الذهاب شيء والإياب على ملعب هزاع بن زايد غير".

يذكر أن سفيان رحيمي قاد العين لعبور ثلاثة أندية سعودية، خلال مشوار الفريق نحو التتويج باللقب، حيث سجل هدفين في شباك الفيحاء، خلال مباراتي دور المجموعات، كما أحرز 3 أهداف أمام النصر في مباراتي ربع النهائي، و3 أهداف في مرمى الهلال، في ذهاب نصف النهائي.

SHAHID