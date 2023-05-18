أنباء هامة للهلال .. خافيير زانيتي يكشف موقف إنتر النهائي من ضم ليونيل ميسي

نائب رئيس إنتر حدد موقف ناديه النهائي من التحرك للتعاقد مع ليونيل ميسي..

علق الأرجنتيني خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر الإيطالي وأسطورة "النيراتزوري" على الأنباء التي ربطت مواطنه ليونيل ميسي بالانتقال إلى "الأفاعي" في الموسم المقبل.

ومع وصول إنتر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23 بعد تفوقه على جاره وغريمه ميلان في نصف النهائي، ضرب "النيراتزوري" موعدًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي في النهائي المرتقب في اسطنبول.

زانيتي أجرى مقابلة مع محطة "راديو لا ريد" الإذاعية الأرجنتينية، قال خلالها أولًا عن النهائي المرتقب: "علينا محاولة أن نضع مانشستر سيتي في مأزق، لأن لدينا الأدوات اللازمة لبث القلق في فريق لا يُهزم".

وأضاف: "بالنسبة لي، مانشستر سيتي هو الأكثر اكتمالًا، لأن لديهم بدائل في جميع الخطوط ولاعبين بارزين".

وتابع: "لكن يمكن أن يحدث أي شيء في المباراة النهائية، لأن الأمور تتغير من لحظة إلى أخرى، إذا عدنا إلى عام 2010، في الدور نصف النهائي ضد برشلونة، كان هذا نهائيًا تقريبًا، لأنه كان لا بد من الفوز به، وتمكننا من عبور عقبة بدت مستحيلة".

زانيتي تحدث أيضًا عن مستقبل ميسي، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ولم يحدد بعد فريقه المقبل، في ظل التأكيدات على أنه لن يستمر في حديقة الأمراء، واحتمالية أن يلعب في إنتر.

وقال زانيتي في ختام حديثه: "ميسي بعيد المنال، لأن المعايير الاقتصادية في إيطاليا مختلفة تمامًا ولا يمكننا تحمل تكلفة لاعب مثله".

تصريحات زانيتي عن ميسي تفتح الباب واسعًا أمام نادي الهلال السعودي، الذي يعد أحد أبرز المهتمين بالحصول على خدمات الأرجنتيني بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان.