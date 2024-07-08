أنباء مطمئنة.. EA FC 25 تصدر على أجهزة بلاي ستيشن 4

جاءت آخر التقارير الواردة من مجتمع الألعاب الإلكترونية، وخاصة EA SPORTS FC، مطمئنة لعشاق اللعبة الذين لا يزالون يمتلكون جهاز بلاي ستيشن 4، ولم يقوموا باقتناء الجهاز الأحدث من سلسلة شركة "سوني" الشهيرة.

ومع اقتراب إصدار النسخة الجديدة من اللعبة EA FC 25، ظهرت بعض الشائعات حول اعتزام شركة EA SPORTS إلغاء إصدار اللعبة على جهاز بلاي ستيشن 4، وتخصيصه فقط لجهاز بلاي ستيشن 5.

وهناك العديد من الألعاب الإلكترونية الأخرى اتجهت بالفعل إلى وقف إصداراتها على أجهزة بلاي ستيشن 4، بهدف ظهور تحديثاتها الجديدة بأفضل شكل ممكن على أجهزة بلاي ستيشن 5 المتطورة.

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لكن جاءت التقارير الأخيرة مطمئنة، وتشير إلى أن شركة EA، ستواصل إطلاق لعبة كرة القدم الأشهر في العالم، على أجهزة بلاي ستيشن 4، ويتبقى فقط معرفة ما إذا كانت اللعبة، ستصدر أيضا على أجهزة "إكس بوكس وان".

ولا يزال موعد إصدار EA SPORTS FC 25 غير معروف، ورغم ذلك لا تتوقف التكهنات والتوقعات والتسريبات، حول كل شيء يخص النسخة الجديدة من اللعبة الأكثر شعبية بالعالم.

وقبل انفصال شركة EA SPORTS عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كان من المتعارف عليه أن تصدر النسخة الجديدة من اللعبة، في يوم الجمعة الأخير من شهر سبتمبر كل عام.

وستكون لعبة EA FC 25، هي الإصدار الثاني منذ انفصال الشركة عن فيفا.

يذكر أن التسريب الأبرز حتى الآن كان شعار لعبة EA FC 25، حيث قام المسرب الموثوق @PlaystationSize بكشف شعار النسخة الجديدة، والذي ظل مع اللون الأخضر والأسود الذي استخدمته الشركة لإطلاق شعار EA FC 24.