أنباء عن "صليبي" جديد .. باريس سان جيرمان يفقد نجمه بسبب الإصابة

صدمة كبيرة في النادي الفرنسي

يبدو أن السقوط أمام بوروسيا دورتموند في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف لن يكون الخسارة الوحيدة لباريس سان جيرمان في المباراة، بل قد يفقد كذلك نجم دفاعه لما تبقى من الموسم.

الفرنسي لوكاس هيرنانديز كان قد غادر الملعب للإصابة قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، وقد خضع لفحوصات طبية مبدئية أظهرت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أكد أن هذا هو التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب، مشيرًا إلى أنه سيتم حسم الأمر تمامًا بعد الخضوع لفحص بالرنين المغناطيسي اليوم الخميس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الظهير الأيسر صاحب الـ28 عامًا كان قد تعرض لتلك الإصابة المؤلمة خلال تواجده مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم قطر 2022 وقد غاب على أثرها 219 يومًا، وكان خلال عام 2019 قد تعرض لقطع في الأربطة الداخلية أبعده عن اللعب بـ178 يومًا.

ثبوت إصابته بقطع في الرباط الصليبي مجددًا سيعني انتهاء موسمه واستبعاده من بطولة يورو 2024 وكذلك النصف الأول من الموسم القادم.