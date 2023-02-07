أنباء صادمة .. مالاتيا يعلن وفاة حارسه في زلزال تركيا المُدمر

ظل لساعات طويلة تحت الأنقاض

أعلن نادي مالاتيا سبور التركي عن أنباء صادمة لجماهيره، بوفاة حارس الفريق أحمد أيوب تركسلان وانضمامه إلى ضحايا زلزال تركيا المدمر.

وأوقع الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وعدة دول أبرزها مصر وتركيا وفلسطين فجر اليوم المئات من الضحايا ما بين قتيل وجريح بجانب الآلاف من المفقودين الذين مازالوا حتى الآن تحت أنقاض المباني المتضررة.

زوجة الحارس التركي سبق أن خرجت بعد أكثر من 30 ساعة للاستغاثة من أجل البحث عنه، حيث نشرت مقطع فيديو لمناشدة المختصين بمحاولة العثور عليه.

ولكن كل المحاولات انتهت بالفشل، ليخرج نادي مالاتيا الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية للإعلان عن وفاة حارسه البالغ من العمر 28 سنة.

وقال النادي في بيان رسمي بعنوان "نأسف على خسارتك":"لقد فقد حارسنا أحمد أيوب تركسلان حياته بعد تواجده في منطقة الانهيار المتأثرة بالزلزال".

وأضاف:"ارقد في سلام، لن ننساك أيها الشخص الجميل".

يذكر أن الزلزال طال العديد من الرياضيين في تركيا وسوريا، حيث تسبب في وفاة نادر جوخدار لاعب الوحدات والفيصلي السابق، بالإضافة لتعرض بعض اللاعبين الآخرين لتجارب قاسية لإنقاذ حياتهم من هذه الحادثة التي صدمت العالم.