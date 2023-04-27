أنباء عن شجار على متن الطائرة إلى نيويورك.. كواليس الصدام بين كريستيانو رونالدو وجورجينا والأرجنتينية ترد

شجار بين كريستيانو رونالدو وجورجينا على متن طائرتهما الخاصة

shahid

يبدو أن قصة حب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتينية جورجينا رودريجيز تدخل نفقًا مظلمًا وسط شائعات عن انفصال وشيك بينهما، رغم تلميحات جورجينا إلى أنها شائعات.

وتتناثر الشائعات عن تذبذب علاقة كريستيانو لاعب النصر السعودي الحالي بأم ابنتيه جورجينا منذ انتقاله للعب في السعودية.

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آخر تلك الشائعات ما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية نقلًا عن أحد أفراد طاقم طائرة رونالدو الخاصة والتي لم تُكشف هويته والذي تحدث عن نقاش حاد وشبه خصام كان من شهر بينهما على متن الطائرة.

وقال أحد أفراد الطائرة الذي لم يكشف هويته في تصريحات نقلتها موندو ديبورتيفو "جورجينا دخلت الطائرة غاضبة جدًا مع كريستيانو، لم تُحي أحدًا بينما صلح كريستيانو الموقف مع طاقم الطائرة. لكنهما لم يتحدثا طوال الرحلة التي استغرقت ساعات إلى نيويورك".

وتواصل جورجينا نشر صورها مع كريستيانو على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وآخر ما نشرته كان إستوري" على إنستجرام بكلمات أغنية تقول فيها "الحاسد يخترع الشائعة، النمام ينشرها والأبله يصدقها" في إشارة لنفي ما يقال.

Shahid