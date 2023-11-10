أنباء سيئة لجماهير برشلونة بشأن فيتور روكي!

النادي الكتالوني يبدو أنه سيفشل في هذا الملف أيضًا..

أنباء سيئة لجماهير برشلونة بعد أن برزت بعض الإيجابيات حول احتمالات حدوث صفقة البرازيلي فيتور روكي في الشتاء المقبل.

كانت تقارير عديدة قد تحدثت عن وصول مبكر لروكي إلى برشلونة في الانتقالات الشتوية، وأنه سيكون تدعيم برشلونة الوحيد.

لكن يبدو أن ذلك أيضًا غير متاح، في خضم رغبة برشلونة في ترشيد نفقاته إلى الحدود التي تسمح له بالتعافي من أزمته الاقتصادية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفقًا لإذاعة راديو كتالونيا، فإن وصول روكي إلى برشلونة في الشتاء سيقضي بعمل تدابير اقتصادية جديدة من شأنها أن تعيق خزائن برشلونة.

وأكدت الإذاعة أن هذا جعل برشلونة يستبعد وصول البرازيلي في الشتاء، على أن يأتي بشكل اعتيادي في الصيف، الموعد المرجح بوصوله إلى كتالونيا.