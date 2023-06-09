أنباء سيئة.. تدهور حالة حارس باريس سان جيرمان مجددًا ونقله للعناية المركزة

رغم المؤشرات الجيدة قبل يومين

تزايد القلق مجددًا حول حالة الحارس الإسباني سيرخيو ريكو حامي عرين باريس سان جيرمان وإشبيلية سابقًا، بعد أن تعرض لحادث إغماء عقب السقوط العنيف من أعلى حصان.

وكان ريكو قد تعرض للتخدير طيلة أسبوع، لكن قبل يومين تحسنت حالته وبدأت بعض البشريات تلوح حول تماثله للشفاء.

إلا أن انتكاسة أخرى حدثت في حالة ريكو، بعد أن كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن كل الجهود التي بذلت طيلة الأسبوع الماضي قد ذهبت سدى.

أفادت الصحيفة الإسبانية بأن الحارس تم تخديره مرة أخرى ولا يزال في حالة خطيرة، كما تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة، وذلك بعد يومين من إزالة التخدير عن جسد اللاعب.

وكان لاعبو إشبيلية قد وجهوا رسائل دعم لحارس الفريق الأندلسي سابقًا على هامش تتويجهم بلقب الدوري الأوروبي على حساب روما الإيطالي.