أنباء سعيدة لليفربول .. وصول "رجل ألونسو" يدفع لاعب بايرن ميونخ نحو الدوري الإنجليزي!

موسم متخبط للاعب النادي البافاري سيؤدي لرحيله

يفكر نادي بايرن ميونخ الألماني جديًا، في التخلي عن خدمات مدافعه الهولندي ماتايس دي ليخت، وسط اهتمام إنجليزي قوي بالتعاقد معه.

دي ليخت الذي سبق أن ارتبط بالانتقال إلى آرسنال وليفربول هذا الصيف، يستعد للمشاركة مع منتخب هولندا في يورو 2024 بألمانيا، ولكن يبدو أنه سيلعب بقميص مختلف غير الفريق البافاري الموسم القادم.

شبكة "سكاي سبورت" الألمانية، قالت إن بايرن قرر بيع اللاعب لسببين، الأول هو راتبه المُرتفع الذي يصل إلى 15 مليون يورو سنويًا، والثاني هو الاقتراب من ضم جوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن الألماني، الذي يعتبر أحد الرجال المفضلين للمدرب تشابي أولنسو الحاصل مؤخرًا على لقب البوندسليجا.

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ويأتي رحيل دي ليخت المتوقع بعد الموسم المُتخبط الذي عاشه مع بايرن تحت قيادة المُدرب المقال توماس توخيل، حيث كان بديلًا لدايوت أوباميكانو وكيم مين جاي، قبل اللعب بجوار إريك داير كأساسي بالنصف الثاني من الموسم، ويبدو أنه لم يٌقنع المدرب الجديد فينسنت كومباني.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأنباء إلى اشتعال التكهنات حول إمكانية انتقال الدولي الهولندي للدوري الإنجليزي، وبالتحديد إلى آرسنال أو ليفربول، خاصة الريدز الذين قاموا مؤخرًا بتعيين هولندي آخر وهو آرني سلوت.

وكان من الممكن أن يُزيد رحيل دي ليخت عن بايرن، من احتمالية انضمام رونالد أراوخو للنادي الألماني بدلًا منه، ولكن قدوم تاه من ليفركوزن سيقضي على هذه الإمكانية.