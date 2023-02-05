أنباء سعيدة للهلال؟ باريس يكشف تطورات المفاوضات مع ميسي

هل اقترب ميسي من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان؟

كشف لويس كامبوس، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، تطورات مفاوضات النادي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتجديد عقده.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل ويوجد بند يسمح بتجديد التعاقد لموسم إضافي حتى صيف 2024 بشرط موافقة النجم الأرجنتيني.

وقال ماكبوس في تصريحاته لموقع "telefoot" عن تمديد عقد ميسي: "نحن في نقاش أود أن أشاركه في هذا المشروع وأن يستمر معنا سأكون سعيدًا إذا تواصل معنا".

وقاد ميسي فريق باريس سان جيرمان لتحقيق فوزًا هامًا بالأمس على نظيره تولوز بنتيجة 2-1، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن المفاوضات بين ميسي وإدارة باريس سان جيرمان اقتربت من الحسم، وأن النجم الأرجنتيني وافق على الاستمرار مع النادي الباريسي.

جدير بالذكر أن فريق الهلال السعودي يسعى بكل قوة لإقناع ميسي بالانضمام له مقابل مبلغ مالي ضخم يقدر بحوالي 1.2 مليار ريال سعودي "300 مليون يورو" في الموسم الرياضي الواحد.