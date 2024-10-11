أنباء سعيدة لجماهير ريال مدريد.. عملية كارباخال تكلل بالنجاح!

أنباء سارة لجمهور ريال مدريد...

أعلن نادي ريال مدريد، عن خضوع داني كارباخال، لاعب الفريق صباح اليوم الجمعة لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وكان كارباخال، قد تعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي، يوم السبت الماضي أمام فياريال، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وبحسب التقارير الصحفية فإن غيابه عن الملاعب قد يصل لمدة عام تقريبًا.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن كارباخال صاحب الـ 32 عامًا، قد خضع للعملية على يد الطبيب مانويل لييس، والذي سبق له وأن أجرى عمليتين للاعبي ريال مدريد، وهما إيدير ميليتاو، وتيبو كورتوا.

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وأوضح التقرير إلى أن كارباخال، تعين عليه الانتظار حتى يزول التورم من قدمه، قبل الخضوع للعملية الجراحية، الذي خاضها تحت رعاية الجهاز الطبي لريال مدريد، ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب الإسباني عملية التعافي خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن كارباخال، رفقة مواطنه رودري، لاعب مانشستر سيتي، قد زارا معسكر المنتخب الإسباني، الذي يشارك في فترة التوقف الدولي الحالية، بمباراتي دوري الأمم الأوروبية.