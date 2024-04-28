أنباء سعيدة في بايرن ميونخ .. تعافي نجوم الفريق الثلاثة قبل موقعة ريال مدريد

بايرن ميونخ يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة ريال مدريد

تلقى نادي بايرن ميونخ الألماني أنباءً سعيدة تخص لاعبيه، قبل أيام من مواجهة ريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف بايرن ميونخ نظيره ريال مدريد مساء الثلاثاء في مباراة الذهاب، على أن تقام العودة يوم الأربعاء 8 مايو القادم لتحديد المتأهل منهما للمباراة النهائية.

وكشف كيري هاو الصحفي في "سكاي سبورتس" عبر حسابه على منصة إكس، عن أنه قبل يومين من مواجهة ريال مدريد، شهدت تدريبات بايرن ميونخ عودة الثنائي ليروي ساني وسيرج جنابري بعد تعافيهما من الإصابة.

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وأكد هاو على أن كلًا من ماتياس دي ليخت وكونراد لايمير وجمال موسيالا قد غابوا عن التدريبات التي أقيمت صباح اليوم الأحد.

ولكن تبقى آمال لحاق موسيالا بمواجهة ريال مدريد قوية، حيث قد يُشارك في التدريبات الأخيرة التي ستقام يوم غدٍ الإثنين.