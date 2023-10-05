أنباء سعيدة أخيرًا .. مفاجأة غير متوقعة في تطور إصابة إيدير ميليتاو

مفاجأة سارة لريال مدريد وجماهيره فيما يخص إصابة قائد الدفاع..

يغيب البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع نادي ريال مدريد عن الفريق الإسباني منذ انطلاق منافسات موسم 2023-2024، بعد تعرضه لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى خلال مواجهة أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى لمنافسات الدوري الإسباني.

البرازيلي يواصل العمل سواء في مدينة ريال مدريد الرياضية "فالديبيباس" أو في منزله، وأصبح بالفعل يمشي دون عكازين، لكن الجهازين الطبي والفني في النادي الملكي لا يريدان استعجال الأمور.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن هناك مشاعر طيبة للغاية فيما يخص عملية تعافي ميليتاو، خاصة وأنه عاد للتحرك من جديد على ملعب التدريب، ولكن فقط حتى لا ينسى شعور الاحتكاك بالعشب.

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التقرير أشار إلى أن ميليتاو يواصل عملية تعافيه الطويلة مثل زميله تيبو كورتوا الذي تعرض للإصابة ذاتها، لكن حالة البرازيلي أفضل بكثير من حارس المرمى، حيث لم يتعرض لإصابة في الغضروف المفصلي للركبة، ومن المتوقع أن يتعافى بشكل أسرع.

الأطباء حذروا ميليتاو بالفعل من التسرع في العودة، على الرغم من أنه لا يتوقف أبدًا عن ممارسة تمارين تقوية العضلات في صالة الألعاب الرياضية.

وخضع ميليتاو لعملية جراحية في 17 أغسطس الماضي، وحسب بيان ريال مدريد فقد كانت عملية ناجحة، وبالنظر إلى طبيعة الإصابة فقد كان من المتوقع أن يغيب لمدة 9 أشهر، لكن المفاجأة ظهرت عندما تبين أن الغضروف المفصلي لم يتأثر، وهو ما قد يعني عودة أقرب بكثير مما كان متوقعًا للبرازيلي.

وعلى صعيد متصل بإصابات ريال مدريد، فقد كشفت شبكة "DAZN" الرياضية عن أنباء سعيدة أخرى لجمهور الملكي، تتعلق بالنمساوي دافيد ألابا.

وحسب الصحفي سيرخيو كيرانتي، فإن ألابا أكمل الجزء الأول من الحصة التدريبية الجماعية للاعبي ريال مدريد صباح الخميس، وإذا ما تمكن من إكمال الحصة التدريبية يوم الجمعة، فإنه سيكون متاحًا للعب يوم السبت أمام أوساسونا في الجولة التاسعة من "لا ليجا".