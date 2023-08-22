أنباء سعيدة أخيرًا .. ريال مدريد يحدد موعد مصابيه إلى المباريات

ريال مدريد واجه سلسلة من سوء الحظ تسببت في إصابة عدد من أهم لاعبيه..

يبدو أن لعنة الإصابات التي طاردت نادي ريال مدريد الإسباني بشكل مزعج للغاية خلال موسم 2023-2024 بدأت في التراجع بعض الشيء، مع عودة بعض اللاعبين المصابين إلى العمل.

ريال مدريد تلقى العديد من الأنباء السيئة خلال فترة التحضير للموسم الجديد، بتعرض داني سيبايوس، وفيرلان ميندي، وأردا جولر لإصابات مختلفة، قبل أن يتعرض الثنائي تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو إلى قطع في الرباط الصليبي للركبة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن المران الذي خاضه ريال مدريد يوم الثلاثاء شهد مشاركة الثنائي سيبايوس وميندي، حيث تدربا على العشب بصورة طبيعية، لكن دون الانخراط في التدريبات الجماعية بعد.

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الصحيفة أشارت إلى أن الثنائي لن يخوض مواجهة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، لكن هناك احتمالية لمشاركتهما في مواجهة خيتافي في الجولة الرابعة، التي تقام في الثاني من سبتمبر.

لكن التقرير شدد على أنه من المحتمل أن يقرر الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي عدم المخاطرة مع سيبايوس وميندي، وأن تتأخر عودتهما إلى المباريات حتى نهاية فترة التوقف الدولي، عند مواجهة ريال سوسييداد في الجولة الخامسة من "لا ليجا".

أما فيما يخص التركي أردا جولر، فإن ريال مدريد يفضل الصبر بشكل كامل معه، حيث يعمل اللاعب الشاب بصورة منفردة في صالة الألعاب الرياضية، وأمامه عدة أسابيع قبل العودة من العملية الجراحية التي أجراها في الغضروف المفصلي للركبة.